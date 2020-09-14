Манчестер Сити находится в поисках качественного усиления в центр защиты. Англичане уже нашли кандидата в Атлетико.

"Горожане" заинтересованы в трансфере уругвайца Хосе Марии Хименеса и уже сделали Атлетико предложение по трансферу 25-летнего уругвайца, сообщает AS.

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По информации издания, Ман Сити предложил за этот переход 89 млн евро плюс 5 млн бонусами. В свою очередь, Атлетико ссылается на клаусулу игрока, которая составляет 120 млн. Отметим, что любая из этих сумм будет рекордом для трансфера защитников. Сейчас больше всего заплатил МЮ за Харри Магуайра (87 млн ​​евро).

Ранее в прессе сообщалось об интересе Пепа Гвардиолы к центрбэку Наполи Калиду Кулибали, однако Аурелио Де Лаурентис просит не менее 90 млн за 29-летнего сенегальца.

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