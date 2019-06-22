Манчестер Сити готов активировать сумасшедшую клаусулу Кулибали, – СМИ

Английский Манчестер Сити не покидает намерений подписать защитника итальянского Наполи Калиду Кулибали.

"Горожане" готовы активировать клаусулу сенегальца, составляющую 120 млн евро. Об этом сообщает Tuttosport.

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После того, как Сити не удалось подписать Кулибали за 95 млн в евровалюте, чемпион Англии улучшит предложение. Теперь триумфаторы АПЛ предложат на 25 млн евро больше. Именно такую сумму за центрбэка требует президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.

Конкурентом Манчестер Сити в борьбе за Кулибали станет Ювентус. Новый наставник туринцев Маурицио Сарри хочет возобновить работу с сенегальским защитником. У лидера обороны "партенопейцев" есть действующий до 2023 года контракт с клубом.

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