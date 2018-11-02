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Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча

00:22 46 Читати українською
Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити уверенно победил Фулхэм в 1/8 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Фулхэм.

Манчестер Сити в родных стенах не почувствовал сопротивления от Фулхэма. "Горожане" победили благодаря дублю 19-летнего Диаса. Вингер сначала открыл счет в первом тайме, а потом расстрелял ворота Фулхэма во второй половине игры. Отметим, украинец Александр Зинченко сыграл все 90 минут.

Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм в Кубке английской лиги, Зинченко отыграл весь матч

Благодаря победе подопечные Гвардиолы получили путевку в 1/4 финала Кубка английской лиги, где встретятся с победителем пары Лестер - Саутгемптон.

Кубок английской лиги, 1/8 финала

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0

Голы: Диас, 18,65

Кубок английской лиги1/8 финала

Манчестер Сити - Фулхэм: Четверг 01 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
2 : 0
Фулхэм
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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Манчестер Сити - Фулхэм Видеоновости Фулхэм Фулхэм Кубок английской лиги 2018/19
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