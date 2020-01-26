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Манчестер Сити – Фулхэм: Зинченко вне основы на матч Кубка Англии – онлайн-трансляция

14:21 447 Читати українською
Манчестер Сити – Фулхэм: Зинченко вне основы на матч Кубка Англии – онлайн-трансляция
Манчестер Сити – Фулхэм: Зинченко вне основы на матч Кубка Англии

Манчестер Сити проэкзаменует Фулхэм в матче 1/16 финала Кубка Англии. Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

 

Матч Манчестер Сити – Фулхэм начнется в 15:00 по киевскому времени. Хосеп Гвардиола выставил боевой состав несмотря на отсутствие нескольких основных – Стерлинга, Агуэро, Эдерсона Родриго или Де Брюйне. Зинченко после неоднозначной игры против Шеффилда также оказался на скамье.

Зинченко потерпел провал в странном состязании на тренировке Манчестер Сити – партнеры сразу наказали украинца

Составы команд:

Манчестер Сити: Браво, Канселу, Гарсия, Отаменди, Анхелиньо, Гюндоган, Силва, Фоден, Бернарду, Марез, Жезус

Запасные: Эдерсон, Стоунз, Стерлинг, Агуэро, Зинченко, Родриго, Де Брюйне

Фулхэм: Родак, Брайан, Рим, Гектор, Конголо, Кристи, Йохансен, Сессеньон, Онома, Рейд, Кавалейру

Запасные: Беттинелли, Одуа, Макдональд, Кейрни, де ла Торре, Джаспер, Стенсфилд

Онлайн-трансляция матча на канале Setanta

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Фулхэм Александр Зинченко Александр Зинченко
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