Манчестер Сити – Фулхэм: Зинченко вне основы на матч Кубка Англии – онлайн-трансляция

Матч Манчестер Сити – Фулхэм начнется в 15:00 по киевскому времени. Хосеп Гвардиола выставил боевой состав несмотря на отсутствие нескольких основных – Стерлинга, Агуэро, Эдерсона Родриго или Де Брюйне. Зинченко после неоднозначной игры против Шеффилда также оказался на скамье.

Составы команд:

Манчестер Сити: Браво, Канселу, Гарсия, Отаменди, Анхелиньо, Гюндоган, Силва, Фоден, Бернарду, Марез, Жезус

Запасные: Эдерсон, Стоунз, Стерлинг, Агуэро, Зинченко, Родриго, Де Брюйне

Фулхэм: Родак, Брайан, Рим, Гектор, Конголо, Кристи, Йохансен, Сессеньон, Онома, Рейд, Кавалейру

Запасные: Беттинелли, Одуа, Макдональд, Кейрни, де ла Торре, Джаспер, Стенсфилд

Онлайн-трансляция матча на канале Setanta

Here’s how we line up for today’s #EmiratesFACup tie…



️ @KongoloTerence makes his debut.

️ @_StevenSess, @stefanjohansen and @cyruschristie in the XI. pic.twitter.com/30EcE66ls6