Манчестер Сити разгромил Фулхэм в Кубке Англии – Гвардиола проигнорировал Зинченко несмотря на ранний "подарок"

Манчестер Сити обыграл Фулхэм (4: 0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Обзор поединка читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/16 финала

Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0

Голы: Гюндоган, 8 (п), Бернарду, 19 Жезус, 72, 75

Команда Хосепа Гвардиолы фактически проиграла Ливерпулю титул чемпиона АПЛ, и теперь остается сосредоточиться на ЛЧ и двух второстепенных британских турнирах. "Горожане" одной ногой находятся в финале Кубка Лиги, а также пытаются сохранить у себя трофей Кубка Англии. Три недели назад хозяева Этихад Стэдиум обыграли скромный Порт Уэйн с мячом Зинченко. Следующий соперник – представитель Чемпионшипа Фулхэм, который ранее уступал Манчестер Сити 8 матчей подряд. В прошлом сезоне "дачники" не забили ни одного гола в трех противостояниях с "небесно-голубыми": 0:3, 0:2, 0:2. Пеп выставил крепкий состав, хотя и оставил на скамье нескольких лидеров, в том числе – нашего Александра Зинченко.

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Хозяева получили двойную компенсацию за мощный старт уже на 6-й минуте. Силва выполнил блестящую передачу на Жезуса, который вырывался на свидание с голкипером, но был сбит центральным защитником гостей Тимом Римом. Рефери Кевин Френд не только назначил очевидный пенальти, но и удалил с поля 32-летнего американца, что стало настоящим шоком для подопечных Скотта Паркера. Апелляции не помогли – сложная задача Фулхэма превратилось в почти невозможную.

Находясь в большинстве, Манчестер Сити еще жаднее разрывал оборону "дачников", комбинируя непосредственно в штрафной "раненого" соперника. Родак спасал после фирменного удара Мареза, Фоден промахивался с нескольких метров, а затем запускал на трибуны с убойной позиции (колоритная дамочка в первом ряду ограничилась легким испугом), и наконец Бернарду хладнокровно положил в ближний. Португалец долго крутился с мячом вокруг собственной оси, пока не освободился от опеки и выполнил, как и положено топ-футболистам. Дело фактически было сделано. После этого чемпионы Англии могли наигрывать различные комбинации, готовясь к более важным матчам.

The thought of Monday hitting us all like #ManCity pic.twitter.com/p0ELbNMzlJ — Jenna (@jennaemily__) January 26, 2020

Раннее удаление превратило первый тайм на демонстрацию силы со стороны гранда английского футбола. "Горожане" доминировали с огромным преимуществом во владении (68% на 32%), значительно больше пробивали (9 ударов против одного в Фулхэма), чаще попадали в цель (3-1). Ложкой дегтя для хозяев рисковало стать повреждение Мареза, однако алжирец сумел продолжить игру после столкновения с Брайаном. Именно его ужасным выстрелом завершилась потенциально голевая атака команды Гвардиола в дебюте второго тайма. Рияд без всякой опеки пробил рабочей левой на второй ярус Этихада. В конце концов, он уступил место Стерлингу, который стал первым выбором Пепа на скамейке запасных (54 мин). Зинченко продолжал ждать.

Рахим потерял роскошный шанс уже через семь минут после выхода на поле. Получив классный проникающий пас от Фодена, звездный вингер пробил в крестовину. Стерлинг возвращал молодому партнеру "должок" на 65-й, однако рефери не отреагировал на фол защитника Фулхэма, который толкал Фила в спину. А потом наступил звездный час Жезуса, который оформил дубль за три минуты. В обоих случаях бразилец отмечался головой – после передачи Канселу, когда пришлось вмешиваться VAR из-за возможного офсайда, и на добивании (Фоден стрелял с близкого расстояния во вратаря).

Между голами Габриэла каталонский специалист провел две замены: Стоунз заменил Отаменди, а Родри – Гюндогана. Приговор для Зинченко, который остался на скамейке запасных, хотя игра была сделана еще на старте. Его конкурент Анхелиньо ничем особенным не отличился, но отыграл все 90 минут.

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