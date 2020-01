Манчестер Сити разгромил Фулхэм в Кубке Англии – Гвардиола проигнорировал Зинченко несмотря на ранний "подарок"

Кубок Англии, 1/16 финала

Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0

Голы: Гюндоган, 8 (п), Бернарду, 19 Жезус, 72, 75

Команда Хосепа Гвардиолы фактически проиграла Ливерпулю титул чемпиона АПЛ, и теперь остается сосредоточиться на ЛЧ и двух второстепенных британских турнирах. "Горожане" одной ногой находятся в финале Кубка Лиги, а также пытаются сохранить у себя трофей Кубка Англии. Три недели назад хозяева Этихад Стэдиум обыграли скромный Порт Уэйн с мячом Зинченко. Следующий соперник – представитель Чемпионшипа Фулхэм, который ранее уступал Манчестер Сити 8 матчей подряд. В прошлом сезоне "дачники" не забили ни одного гола в трех противостояниях с "небесно-голубыми": 0:3, 0:2, 0:2. Пеп выставил крепкий состав, хотя и оставил на скамье нескольких лидеров, в том числе – нашего Александра Зинченко.

Кубок Англии: Саутгемптон и Тоттенхэм не выявили победителя, Вест Хэм покидает турнир, Челси одолел Халл Сити

Хозяева получили двойную компенсацию за мощный старт уже на 6-й минуте. Силва выполнил блестящую передачу на Жезуса, который вырывался на свидание с голкипером, но был сбит центральным защитником гостей Тимом Римом. Рефери Кевин Френд не только назначил очевидный пенальти, но и удалил с поля 32-летнего американца, что стало настоящим шоком для подопечных Скотта Паркера. Апелляции не помогли – сложная задача Фулхэма превратилось в почти невозможную.

Находясь в большинстве, Манчестер Сити еще жаднее разрывал оборону "дачников", комбинируя непосредственно в штрафной "раненого" соперника. Родак спасал после фирменного удара Мареза, Фоден промахивался с нескольких метров, а затем запускал на трибуны с убойной позиции (колоритная дамочка в первом ряду ограничилась легким испугом), и наконец Бернарду хладнокровно положил в ближний. Португалец долго крутился с мячом вокруг собственной оси, пока не освободился от опеки и выполнил, как и положено топ-футболистам. Дело фактически было сделано. После этого чемпионы Англии могли наигрывать различные комбинации, готовясь к более важным матчам.

The thought of Monday hitting us all like #ManCity pic.twitter.com/p0ELbNMzlJ