Манчестер Сити едет к своему обидчику – результаты жеребьёвки Кубка Англии
30 марта 22:02 - Читати українською
В воскресенье, 30 марта, состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Англии.
После четвертьфинальных матчей с участием Астон Виллы и Манчестер Сити состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии. Манчестер Сити отправится к Ноттингем Форест, которому уже проигрывал в чемпионате Англии, а Астон Вилла сыграет в гостях с Кристал Пэлас.
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Полуфиналы состоятся в субботу, 26 апреля. Эта стадия турнира будет состоять из одного матча. Финал запланирован на 17 мая.
Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии
Ноттингем Форест – Манчестер Сити
Кристал Пэлас – Астон Вилла
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