После четвертьфинальных матчей с участием Астон Виллы и Манчестер Сити состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии. Манчестер Сити отправится к Ноттингем Форест, которому уже проигрывал в чемпионате Англии, а Астон Вилла сыграет в гостях с Кристал Пэлас.

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Полуфиналы состоятся в субботу, 26 апреля. Эта стадия турнира будет состоять из одного матча. Финал запланирован на 17 мая.

Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии

Ноттингем Форест – Манчестер Сити

Кристал Пэлас – Астон Вилла