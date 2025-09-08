В 2021 году АПЛ ввел правила по транзакциям с ассоциированными сторонами (АРТ) с целью предотвращения получения клубами прибыли от коммерческих сделок с компаниями, которые связаны с владельцами команд, если эти сделки превышают “рыночную стоимость”.

За внесение изменений в правила АРТ проголосовали 16 из 20 команд АПЛ. Манчестер Сити решение не поддержал, а затем клуб обратился в суд с требованием признать поправки незаконными. В итоге, независимая арбитражная комиссия постановила, что некоторые поправки действительно противоречат нормам.

Манчестер Сити выпустил заявление, в котором сообщил, что достиг договоренности с АПЛ по АРТ.

"АПЛ и Манчестер Сити достигли урегулирования по делу об арбитраже, начатого клубом ранее в этом году, относительно правил Премьер-лиги по транзакциям с ассоциированными сторонами (правила APT). В результате стороны согласились прекратить производство.

Это урегулирование положило конец спору между сторонами относительно правил транзакций с ассоциированными сторонами. В рамках договоренности Манчестер Сити признает, что существующие правила APT действуют и обязательны для исполнения. Стороны согласились не делать никаких дополнительных комментариев по этому делу", – говорится в заявлении "горожан" на официальном сайте.

Напомним, до сих пор Манчестер Сити обвиняют в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей.

