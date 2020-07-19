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"Манчестер Сити должен добавить, для этого не надо быть гением": Гвардиола – о вылете Зинченко и Ко из Кубка Англии

19 июля 10:32 - Читати українською
"Манчестер Сити должен добавить, для этого не надо быть гением": Гвардиола – о вылете Зинченко и Ко из Кубка Англии
Хосеп Гвардиола / ФК Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола разочарован поражением от Арсенала в полуфинале Кубка Англии (0:2).

19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Манчестер Сити потерял шанс победить уже во втором турнире сезона 2019/20. После неудачи в АПЛ подопечные Гвардиолы вылетели еще и из Кубка Англии, уступив Арсеналу в 1/2 финала. Таким образом, в текущем сезоне "горожане" могут выиграть максимум два трофея – в дополнение к уже добытому Кубку лиги остается только ЛЧ.

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"Наша игра оставляла желать лучшего. Игроки Манчестер Сити были недостаточно готовы, иногда такое случается. Если вы не будете играть должным образом в течение всех 90 минут в полуфинале Кубка – может произойти все, что угодно. Мы не играли хорошо, но мы тоже люди.

Зато соперник действовал хорошо – это тоже случается. Жалею, что в первом тайме мы не играли так, как во втором. Возможно, тогда результат был бы другим. Впрочем, нам не удалось этого сделать.

Мне не надо ничего говорить своим игрокам. Очевидно, что до матча с Реалом Манчестер Сити должен добавить. Чтобы это понимать, не нужно быть гением. Лига чемпионов – наша последняя возможность выиграть еще один трофей. Для начала мы хотим выйти в финал", – цитирует Гвардиолу официальный Twitter "горожан".

В финале соперником Арсенала станет победитель дуэли Манчестер Юнайтед – Челси. К слову, Александр Зинченко так и не вышел на поле, проведя всю игру в запасе.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Хосеп Гвардиола Арсенал Арсенал Арсенал - Манчестер Сити Кубок Англии Кубок Англии 2019/20
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