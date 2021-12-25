Манчестер Сити готов вернуться к подписанию звезды "шпор" в одно из следующих трансферных окон, сообщает The Athletic.

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Гвардиола считает Кейна идеальным форвардом для своей команды, хотя Харри откровенно проваливает текущий сезон. В рамках АПЛ нападающий Тоттенхэма провел 14 матчей и забил жалкие 2 мяча. Эта статистика не слишком соответствует летнему ценнику – тогда лондонцы требовали 200 млн фунтов.

Источник добавляет, что трансфер вряд ли состоится в январе. Вероятно, Манчестер Сити подождет и летом будет оценивать целесообразность подписания Кейна, которому исполнится 29 лет.

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