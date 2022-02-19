"Сейчас вы можете сказать – Харри Кейн не приехал, но у Ман Сити все хорошо. Впрочем, тогда я не мог знать будущего. Мы проиграли Тоттенхэму, проиграли Лестеру Суперкубок, и я не знал, что может произойти в следующие недели. Впрочем, за 11-12 лет работы тренером я никогда не разжигал "пожаров" из-за трансферов. Я представляю клуб, а клуб выше всего.

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Я знал, что мы пытались подписать Кейна, но это было слишком далеко. Тоттенхэм сразу дал понять, что этого не будет. Когда не выходит договориться 2,3,4 раза, то стоит остановиться", – цитирует Гвардиолу Mirror.

Напомним, Тоттенхэм отпугивал Ман Сити безумным ценником в 200 млн фунтов, поэтому "горожане" остались без нового форварда.

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