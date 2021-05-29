Манчестер Сити сражается с Челси за победу в Лиге чемпионов 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Лиги чемпионов 2020/21 Манчестер Сити – Челси начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка доступна на канале "Футбол 1" и видеосервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Манчестер Сити – Челси: где смотреть финал Лиги чемпионов

Александр Зинченко начал встречу в основе. Он стал третьим украинцем в истории (после Шевченко и Тимощука), которому удалось сыграть в финале ЛЧ.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг – Марез, де Брюйне, Фоден

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Агуеро, Ляпорт, Родри, Торрес, Менди, Фернандинью, Канселу, Гарсия

Челси: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилуелл – Хаверц, Маунт – Вернер

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон

Манчестер Сити – Челси: анонс финала Лиги чемпионов