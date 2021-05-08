Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
19:25 - Читати українською
Манчестер Сити в рамках 35-го тура АПЛ принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 35-го тура АПЛ Манчестер Сити – Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдет на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Александр Зинченко начнет поединок на скамейке запасных.
Стартовые составы
Манчестер Сити:
Челси:
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