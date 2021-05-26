Ман Сити и Челси встретятся в финальном поединке Лиги чемпионов 2020/21. Какой прогноз на матч Манчестер Сити – Челси и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Английский финал между командами, которые в сезоне 2020/21 встречались уже трижды. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Челси, стартует 29 мая в 22:00 по Киеву. Решающая дуэль ЛЧ будет сыграна на стадионе Драгау в Порту. Поединок должен был принять Стамбул, но УЕФА решил перенести игру из-за проблем для британских фанатов с доездом на матч. В связи с распространением COVID-19 в Турции правительство Великобритании включило страну в красную карантинную зону.

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Для Манчестер Сити это первый финал ЛЧ в истории, а вот Челси уже в третий раз сыграет в решающем поединке. В 2008-м лондонцы проиграли Манчестер Юнайтед в серии пенальти, а в 2012-м обыграли Баварию в той же серии 11-метровых.

Манчестер Сити – Челси прогноз букмекеров на финал ЛЧ 2020/21

Специалисты William Hill считают команду Гвардиолы фаворитом противостояния. Коэффициент на победу Манчестер Сити в основное время составляет 1.91, тогда как аналогичный триумф Челси оценивается в 4.40. Ценник ничьей – 3.30. На победу "горожан" в дополнительное время предлагают поставить за 9.50, тогда как победа подопечных Тухеля в экстра-тайме оценивается аж в 15.00. Букмекер не ожидает ливня голов в финале ЛЧ – тотал меньше 2.5 оценили в 1.60, а коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.25. Наиболее вероятным итогом игры считают победу Манчестер Сити со счетом 1:0 – поставив на такой результат, можно увеличить свой выигрыш ровно в 6 раз.

Bwin оперирует похожими цифрами. Успех Манчестер Сити в основное время оценивается в 1.85, на лондонцев предлагают поставить за 4.50. Ничейный результат – 3.50. На то, что Александр Зинченко с партнерами завоюют трофей в дополнительное время или серии пенальти, принимают ставки с коэффициентом 1.40. Триумф Челси оценили куда скромнее – 2.80. По мнению букмекера, наиболее вероятным счетом игры является минимальная победа Манчестер Сити со счетом 1:0 – коэффициент 6.25.

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На пути к финалу Лиги чемпионов команда Александра Зинченко в плей-офф прошла Боруссию М, Боруссию Д и ПСЖ. Челси оставил за бортом турнира Атлетико, Порту и мадридский Реал. Заметим, Зинченко в случае победы Сити станет третьим украинцем-победителем Лиги чемпионов – после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука. В сезоне 2020/21 Александр сыграл 8 матчей ЛЧ.

Заметим, что в сезоне 2020/21 команды встречались уже трижды. В чемпионате Англии соперники обменялись победами, а в полуфинале Кубка Англии сильнее оказался Челси.

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