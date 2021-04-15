Полузащитник Барселоны Илайш Мориба мог уже зажигать в АПЛ, убеждает отец футболиста Мамади.

"Мы отказались от больших денег, потому что Илайш хотел играть за Барсу.

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У нас были более соблазнительные предложения от Челси, Манчестер Сити и Ювентуса, если сравнивать с Барселоной. И я отменил поездку в Манчестер, потому что Барса сделала ставку на сына", – цитирует Мамади Морибу Mundo Deportivo.

Напомним, 18-летний Илайш является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне Мориба дебютировал за основную команду и уже успел провести 7 матчей Ла Лиги.

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