Манчестер Сити был готов продать Зинченко в Вулверхэмптон – украинец отказался от перехода

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко был близок к переходу в Вулверхэмптон летом 2018 года.

Манчестер Сити готов продать украинца "волкам" за 16 миллионов евро, но сам футболист отказался менять клуб, информирует ua.tribuna.com, ссылаясь на новую книгу Гвардиолы "Сити Пепа: Создание суперкоманды".

Гвардиола обеспокоен травмами многих игроков Манчестер Сити, среди которых и Зинченко

Также в этот период интерес к Зинченко проявляли лондонский Фулхэм и испанский Бетис.

Напомним, Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016-го из российской Уфы за 2 миллиона евро. В этом сезоне украинец провел 7 матчей в АПЛ.

Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман Сіті