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Манчестер Сити был готов продать Зинченко в Вулверхэмптон – украинец отказался от перехода

26 октября 23:27 81 Читати українською
Манчестер Сити был готов продать Зинченко в Вулверхэмптон – украинец отказался от перехода
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / The Sun

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко был близок к переходу в Вулверхэмптон летом 2018 года.

Манчестер Сити готов продать украинца "волкам" за 16 миллионов евро, но сам футболист отказался менять клуб, информирует ua.tribuna.com, ссылаясь на новую книгу Гвардиолы "Сити Пепа: Создание суперкоманды".

Гвардиола обеспокоен травмами многих игроков Манчестер Сити, среди которых и Зинченко

Также в этот период интерес к Зинченко проявляли лондонский Фулхэм и испанский Бетис.

Напомним, Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016-го из российской Уфы за 2 миллиона евро. В этом сезоне украинец провел 7 матчей в АПЛ.

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Теги
Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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