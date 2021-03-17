"Горожане" последние вопросы относительно победителя дуэли сняли уже на 12-й минуте. Марез отдал пас на линию штрафной, где караулил Кевин де Брюйне и роскошным выстрелом уложил мяч под перекладину – 1:0!

Реал – Аталанта – 3:1 – видео голов и обзор матча

А еще шесть минут спустя Ман Сити удвоил преимущество. Это Фоден разогнал атаку хозяев из центрального круга, протащил мяч несколько десятков метров и классной передачей вывел на свидание с кипером Гюндогана – Илкай был точным.

Зинченко – в четвертьфинале Лиги чемпионов! Манчестер Сити победил Боруссию М, забив пару красивых голов