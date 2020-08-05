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Манчестер Сити близок ко второму трансферу – игрок уже прибыл на медосмотр

18:23 - Читати українською
Манчестер Сити близок ко второму трансферу – игрок уже прибыл на медосмотр
Натан Аке (справа) / ФК Борнмут

Защитник Борнмута Натан Аке пополнит состав Манчестер Сити в ближайшее время.

Вице-чемпион Англии находится в шаге от подписания Натана Аке. Защитник Борнмута и сборной Нидерландов уже прибыл в Манчестер на медобследование. Официально о переходе объявят в течение суток, информирует Sky Sports.

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Центрбек сборной Нидерландов обойдется "горожанам" в 41 млн фунтов с учетом бонусов. Таким образом, Аке станет рекордной продажей в истории Борнмута и вторым новичком Манчестер Сити. Как известно, вице-чемпион АПЛ уже подписал Феррана Торреса из Валенсии.

В сезоне 2019/20, по итогам которого "вишни" вылетели из АПЛ, 25-летний Аке провел 29 поединков. Забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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