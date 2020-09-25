Вице-чемпионы Англии ведут активные переговоры по центрбеку "орлов" Рубену Диашу, сообщает Record.

Манчестер Сити – Борнмут – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ориентировочная сумма трансфера составит 60-65 млн евро. Также в соглашение будет включен Николас Отаменди, на которого не рассчитывает Хосеп Гвардиола. Ранее с Манчестер Сити связывали других звездных защитников – Калиду Кулибали (Наполи) и Жюля Кунде (Севилья).

Напомним, Диаш вместе с Бенфикой вылетал от Шахтера в прошлом розыгрыше Лиги Европы. В домашнем матче (3:3) лидер "орлов" умудрился поразить свои и чужие ворота.

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