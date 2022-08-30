Манчестер Сити близок к подписанию центрбека, которого Боруссия Д перевела в дубль
Центральный защитник дортмундской Боруссии Мануэль Аканджи вскоре может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.
Ман Сити близок к трансферу 27-летнего швейцарца, утверждает журналист Дэвид Орнштайн. Контракт Аканджи с "шмелями" завершится следующим летом, поэтому "горожане" хотят его подписать уже сейчас.
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Недавно Мануэль отказался подписывать новое соглашение с Боруссией, поэтому руководство перевело его в дубль. Дортмундцы хотят выручить за центрбека 17,5 миллиона евро.
Напомним, 4 года назад "шмели" подписали Аканджи из Базеля за 21,5 млн в евровалюте. Защитник был важным игроком в течение прошлых сезонов, наиграв в общей сложности 158 матчей (четыре гола и два ассиста).
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