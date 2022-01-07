Кубок Англии, 1/32 финала

Суиндон Таун – Манчестер Сити – 1:4

Голы: Маккёрди, 78 – Силва, 14, Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82

Нереализованный пенальти: Жезус, 62

Пеп Гвардиола и его ассистент заразились коронавирусом, поэтому Манчестер Сити на игру вывел Родольфо Боррель. В соперниках был представитель четвертого дивизиона, но действующие чемпионы Англии выставили мощный состав. На месте больного Зинченко слева в обороне вышел Канселу. Единственный резервист в старте – Коул Палмер.

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Именно Палмер организовал первый гол в ворота Суиндона: накрутил на фланге оппонентов и прострелил на пустые ворота Силве. Бернарду появился на острие атаки, забил, но моменты реализовывал плохо. Преимущество "горожан" было настолько большим, что плохие удары португальца проблем не создали.

Суиндон попытался разыграть мяч от своих ворот, но Жезус перехватил, обыгрался с де Брюйне и удвоил преимущество. Гюндоган хитрым ударом со штрафного оформил разгром. Жезус мог добивать хозяев, но не реализовал пенальти.

Манчестер Сити разрешил Суиндону провести несколько атак. Уокеру пришлось выносить мяч из пустых ворот, а Стеффену подчищать за собой. В конце матча Суиндон забил гол престижа – Маккёрди воспользовался провалом левого фланга.

Однако интриги в матче не было. Манчестер Сити спокойно вышел в 1/16 финала Кубка Англии. Стоит отметить Палмера, который провел сильный матч. Юный хавбек очень старался и нашел свой гол. Коул отличным ударом в "девятку" установил итоговый счет.