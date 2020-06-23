toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - БЕРНЛИ

Манчестер Сити – Бернли – 5:0 – видео голов и обзор матча

10:35 - Читати українською
Манчестер Сити – Бернли – 5:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Бернли – видео голов и обзор матча / Фото Metro

Манчестер Сити принимал Бернли в 30 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Бернли на Футбол 24.

22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден
 
22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден

Чуда не случилось, уже до свистка на перерыв Манчестер Сити снял все вопросы относительно победителя поединка, дважды отличился Марез и один гол на "совести" Фодена.

"White lives matter": над стадионом Манчестер Сити появился провокационный баннер – Бернли пришлось просить прощения

Во втором тайме рисунок игры не изменился, игроки Бернли окончательно сдались и еще дважды пропустили от Силвы и Фодена.

Победа позволила Манчестер Сити сократить пропасть к Ливерпулю, теперь она составляет 20 очков, Бернли расположился на 11-й строчке.

Манчестер Сити разбомбил Бёрнли: инфернальная форма и рекорды "горожан", звёздный час Фодена и рядовой матч Зинченко

blog_ava
Спортинг – Овьедо: Лунин блистает в простоте и бросает вызов лучшим, а VAR позволяет добыть историческую победу в дерби
00:45
791
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Бернли Бернли Англия Манчестер Сити - Бернли АПЛ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
19
мин
Лестер Сити
20:00
Брайтон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук