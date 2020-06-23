Манчестер Сити – Бернли – 5:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити принимал Бернли в 30 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Бернли на Футбол 24.

Чуда не случилось, уже до свистка на перерыв Манчестер Сити снял все вопросы относительно победителя поединка, дважды отличился Марез и один гол на "совести" Фодена.

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Во втором тайме рисунок игры не изменился, игроки Бернли окончательно сдались и еще дважды пропустили от Силвы и Фодена.

Победа позволила Манчестер Сити сократить пропасть к Ливерпулю, теперь она составляет 20 очков, Бернли расположился на 11-й строчке.

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