Манчестер Сити – Бернли: стартовые составы команд – Зинченко вне заявки

Манчестер Сити принимает Бернли в матче 1/16 финала Кубка Англии. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч Манчестер Сити – Бернли начнется в 17:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Данило, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Бернарду Силва, Жезус

Бернли: Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Брейди, Хендрик, Дефур, Тейлор, Уорд, Выдра, Макнейл

Отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на игру. Ранее воспитанник Шахтера не впечатлил Гвардиолу в матче Кубка лиги против Бертона.

