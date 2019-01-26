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Манчестер Сити – Бернли: стартовые составы команд – Зинченко вне заявки

26 января 16:25 247 Читати українською
Манчестер Сити – Бернли: стартовые составы команд – Зинченко вне заявки
Манчестер Сити – Бернли: стартовые составы команд

Манчестер Сити принимает Бернли в матче 1/16 финала Кубка Англии. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч Манчестер Сити – Бернли начнется в 17:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Данило, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Бернарду Силва, Жезус

Бернли: Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Брейди, Хендрик, Дефур, Тейлор, Уорд, Выдра, Макнейл

Отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на игру. Ранее воспитанник Шахтера не впечатлил Гвардиолу в матче Кубка лиги против Бертона.

Кубок Англии1/16 финала

Манчестер Сити - Бернли: Суббота 26 января 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
5 : 0
Бернли
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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бернли Бернли Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Бернли
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