Манчестер Сити, Барселона и Ювентус нацелились на вингера Спортинга

Вингер Спортинга Фелиш Корреа может перейти в один из европейских грандов.

18-летний талант Фелиш Корреа попал на радар европейских грандов. По информации Manchester Evening News, на воспитанника Спортинга нацелились Манчестер Сити, Ювентус и Барселона.

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Однако, как сообщает источник, именно "горожане" ближе всех к подписанию юниора. Англичане заплатят лиссабонскому клубу 6,2 млн фунтов.

Также Корреа выступает за сборную Португалии U-19. Дебютировал за юношескую команду в январе 2018 года.

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