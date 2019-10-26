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Манчестер Сити – Астон Вилла: прямая видеотрансляция матча АПЛ

14:25 132 Читати українською
Манчестер Сити – Астон Вилла: прямая видеотрансляция матча АПЛ
Манчестер Сити – Астон Вилла: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ: 26.10.2019

Манчестер Сити принимает Астон Виллу в рамках 10-го тура АПЛ. Составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

 

Поединок Манчестер Сити – Астон Вилла стартует в 14:30. Прямая видеотрансляция матча доступна в этой новости. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Стоунз, Менди, Силва, Де Брюйне, Бернарду, Жезус, Стерлинг

Запасные: Браво, Уокер, Анхелиньо, Отаменди, Фоден, Марез, Агуэро

Стартовый состав Астон Виллы: Хитон, Жильбер, Энгельс, Мингс, Таргет, Накамба, Луис, Макгинн, Грилиш, Трезеге, Уэсли

Запасные: Стир, Тейлор, Конса, Хурихейн, Эль-Гази, Дэвис, Лансбери

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Манчестер Сити - Астон Вилла Астон Вилла Астон Вилла
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