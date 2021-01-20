Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Астон Вилла на "Футбол 24", стартует в 20:00. Длинная серия из 11 домашних поединков Премьер-лиги подряд, в которых "горожане" побеждали вилланов, стартовала еще в 2007 году. Причем 7 из этих игр завершались разгромами. Сейчас ситуация для бирмингемцев не менее тяжелая: команда Смита только возобновила тренировки после вспышки коронавируса, пропустив еще 2 тура. В то же время Зинченко и компания в случае победы выйдут на 1 место. Команда Гвардиолы демонстрирует впечатляющую серию: 8 побед подряд во всех турнирах, с общей разницей 20:2. Дома манчестерцы вообще пропустили лишь 1 гол от Вест Бромвича за последние 8 поединков. Где смотреть матч Манчестер Сити – Астон Вилла онлайн? Игру транслирует канал Setanta Sports+, доступый для просмотра на MEGOGO.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас: Зинченко в топе лучших, сенсационные бомбардиры и разрыв шаблона – Ливерпуль уже позади

Your City line-up against Aston Villa!



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Sterling



SUBS | Steffen, Jesus, Zinchenko, Torres, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Garcia, Bernabe



️ @HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/2sOZcnkKHK — Manchester City (@ManCity) January 20, 2021

Довольно предсказуемо (колесо ротации Гвардиолы больше всего касается флангов защиты, когда есть выбор) Зинченко оказался за пределами стартового состава, чего с ним не случалось в предыдущие 3 тура АПЛ – пока рано делать выводы о потере места в старте на постоянной основе. На левом краю обороны сегодня выходит Канселу, который отдохнул против Кристал Пэлас.

Нечто похожее может повториться дальше уже в пользу украинца. Ну, а пока Уокер сохраняет позицию справа, тогда как тот же Менди все еще ждет своего шанса. Отмечаем, что Гвардиола возвращается к системе с фальшивой девяткой (здесь могут попеременно играть Де Брюйне, Фоден или Стерлинг) на месте центрфорварда. Тоже прогнозируемо – Жезус, мягко говоря, не впечатляет, Агуэро все еще на самоизоляции.