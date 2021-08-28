Манчестер Сити поиздевался над Арсеналом в рамках центрального матча 3 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Манчестер Сити легко вышел вперед в счете – Жезус навесил в штрафную, а защитники Арсенала дали Гюндоганк беспрепятственно замкнуть головой. Через 5 минут Ферран Торрес удвоил преимущество Сити, воспользовавшись фейлом Седрика. Первый тайм завершился катастрофой для "канониров" – Джака получил прямую красную карточку, а Жезус сделал преимущество разгромным с передачи Грилиша.

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После перерыва на поле вышел Зинченко, а "горожане" продолжали уничтожать соперника. Родри точным ударом в угол забил четвертый мяч, а под занавес встречи Ферран оформил дубль.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 6 очков после 3 туров и поднялся на 3 место, Арсенал же остается на дне турнирной таблицы с нулем очков и забитых голов.