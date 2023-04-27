В центральной встрече 33 тура АПЛ Манчестер Сити одолел Арсенал со счетом 4:1. Команда Александра Зинченко значительно ухудшила шансы на чемпионский титул. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

"Горожане" не только вернули судьбу чемпионского титула в свои руки, но и существенно улучшили статистику в матчах с Арсеналом. Манчестер Сити выиграл 12-й матч против "канониров" в АПЛ подряд, общая разница мячей в этих встречах – 33:5.

Манчестер Сити разгромил Арсенал в матче года в АПЛ – судьба чемпионства теперь в руках "горожан", Зинченко не впечатлил >

Александр Зинченко вышел в стартовом составе, сыграв в матче АПЛ на Этихаде впервые после ухода из Ман Сити. К сожалению для украинца, возвращение получилось неудачным.

Героями игры стали Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд: бельгиец записал на свой счёт дубль и голевую передачу, а норвежец – гол и два ассиста. К слову, в этом сезоне Холанд был вовлечён в 57 голов своей команды во всех турнирах: на его счету 49 голов и 8 голевых передач. Как информирует Opta, он отмечается результативным действием в среднем каждые 58 минут.

4:1 – Манчестер Сити разбил пока еще лидера Премьер-лиги. Арсенал опережает "горожан" на 2 очка, но команда Пепа Гвардиолы имеет две игры в запасе.