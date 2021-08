Матч, как и текстовая онлайн-трансляция Манчестер Сити – Арсенал на "Футбол 24", стартует в 14:30 по Киеву. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO". Команда Хосепа Гвардиолы находится на 9-й строчке (3 очка). "Горожане" начали защиту титула с неожиданного поражения от Тоттенхэма, а затем разбили скромный Норвич. Тогда как "канониры" пристально и непрерывно пробивают дно, потерпев два поражения на старте сезона. В итоге – 19 ступенька и появление первых призраков Чемпионшипа.

Составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду, Грилиш, Торрес, Жезус

Запасные: Стеффен, Стоунз, Аке, Стерлинг, Зинченко, Фернандиньо, Марез, Дойл, Палмер

Арсенал: Лено, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Седрик, Джака, Смит-Роу, Тирни, Сака, Едегор, Обамеянг

