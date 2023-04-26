Манчестер Сити в рамках 33-го тура АПЛ принимает Арсенал. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 33-го тура чемпионата Англии 2022/23 между Манчестер Сити и Арсеналом проходит в Манчестере на стадионе "Этихад". Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Трансляция доступна только в приложении Setanta Sports.

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Александр Зинченко начал в стартовом составе "канониров". Этот поединок является настоящей битвой за чемпионство. Арсенал лидирует, имея преимущество в 5 очков над Манчестер Сити – впрочем, у "горожан" после сегодняшней встречи останется игра в запасе, а разница голов у них уже сейчас значительно лучше. Учитывая нынешнюю форму подопечных Пепа Гвардиолы, можно не сомневаться, что свой отложенный поединок они выиграют.

Таким образом, лондонцев сегодня не устраивает даже ничья. Обеим командам критически необходимо побеждать – во многом, судьба чемпионства будет решена именно в битве на "Этихаде".

Стартовые составы

Манчестер Сити:

Арсенал:

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