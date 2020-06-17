Манчестер Сити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити принимает лондонский Арсенал в перенесенном поединке 28-го тура английской Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости.

Поединок Манчестер Сити – Арсенал начнется в 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, а посмотреть встречу в прямом эфире Setanta Sports можно непосредственно в этой новости.

Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди – Гюндоган, Де Брюйне, Д. Силва – Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Карсон, Агуеро, Зинченко, Родриго, Сане, Б. Силва, Фернандиньо, Отаменди, Фоден

Арсенал: Лено – Беллерин, Мустафи, Мари, Тирни – Гендузи, Джака – Нкетиа, Уиллок, Сака – Обамеянг

Запасные: Мартинес, Давид Луис, Колашинац, Мейтленд-Найлс, Себальос, Нельсон, Пепе, Мартинелли, Ляказетт

Прямая трансляция матча Манчестер Сити – Арсенал 11 марта 2020: