toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН НАПОЛИ - ЮВЕНТУС МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ

Манчестер Сити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

22:10 - Читати українською
Манчестер Сити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ
Манчестер Сити – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити принимает лондонский Арсенал в перенесенном поединке 28-го тура английской Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости.

45+2’ Рахим Стерлинг
51’ Кевин де Брюйне
 
Давид Луис 50’
45+2’ Рахим Стерлинг
50’ Давид Луис
51’ Кевин де Брюйне

Поединок Манчестер Сити – Арсенал начнется в 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, а посмотреть встречу в прямом эфире Setanta Sports можно непосредственно в этой новости.

Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди – Гюндоган, Де Брюйне, Д. Силва – Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Карсон, Агуеро, Зинченко, Родриго, Сане, Б. Силва, Фернандиньо, Отаменди, Фоден

Арсенал: Лено – Беллерин, Мустафи, Мари, Тирни – Гендузи, Джака – Нкетиа, Уиллок, Сака – Обамеянг

Запасные: Мартинес, Давид Луис, Колашинац, Мейтленд-Найлс, Себальос, Нельсон, Пепе, Мартинелли, Ляказетт

Прямая трансляция матча Манчестер Сити – Арсенал 11 марта 2020:

blog_ava
Минай – Динамо: Дуэлунд ведет на Кубок Украины – азартный дебютант, кошмар миллионера и новая проблема Михайличенко
20:59
1422
Теги
Украинцы за рубежом Англия Манчестер Сити - Арсенал Арсенал Арсенал Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Александр Зинченко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
0
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук