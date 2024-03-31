Манчестер Сити в рамках 30-го тура чемпионата Англии 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 30-го тура АПЛ 2023/24 между Манчестер Сити и Арсеналом начнется в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко начал встречу в запасе. Микель Артета предпочел позицию левого защитника Якубу Кивьору.

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"Канониры" держатся на второй позиции в турнирной таблице, держась на дистанции в один зачетный балл от вершины (там засел Ливерпуль). "Горожане" отстают от лондонцев на один зачетный балл.

Стартовые составы

Арсенал:

???????? ️



One change from last time out against FC Porto - Jesus replaces Trossard



Let's make it count, Gunners pic.twitter.com/D41CTze0jS — Arsenal (@Arsenal) March 31, 2024

Манчестер Сити:

How City line up today ?



XI | Ortega, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Haaland



SUBS | Carson, Stones, Grealish, Doku, Alvarez, Gomez, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | @etihad pic.twitter.com/g9HsxaGaqK — Manchester City (@ManCity) March 31, 2024

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