Зинченко против Гвардиолы: составы и онлайн-трансляция матча АПЛ Манчестер Сити – Арсенал
Манчестер Сити в рамках 30-го тура чемпионата Англии 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 30-го тура АПЛ 2023/24 между Манчестер Сити и Арсеналом начнется в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко начал встречу в запасе. Микель Артета предпочел позицию левого защитника Якубу Кивьору.
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"Канониры" держатся на второй позиции в турнирной таблице, держась на дистанции в один зачетный балл от вершины (там засел Ливерпуль). "Горожане" отстают от лондонцев на один зачетный балл.
Стартовые составы
Арсенал:
Манчестер Сити:
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