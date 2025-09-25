Кубок английской лиги, 3-й раунд

Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1

Голы: Жоэлинтон, 17, 75, Осула, 19, 87 – Кук, 79

Тоттенхэм – Донкастер – 3:0

Голы: Палинья, 14, Макграт, 17 (автогол), Джонсон, 90+4

Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Фоден, 18, Савиньо, 74

Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Голы: Эзе, 8, Троссар, 86

Арсенал разочаровал болельщиков Порт Вейл, победив местную команду со счетом 2:0. Этот день стал историческим для хозяев – на стадионе собралось 16 326 человек, что стало рекордом клуба в этом веке.

Тоттенхэм разбил Донкастер благодаря голам Палиньи и Джонсона, а также автоголу Макграта. Гол Палиньи получился особенно красивым: полузащитник сборной Португалии отправил мяч в ворота в акробатическом прыжке через себя – бисиклетой. После перерыва в составе "шпор" состоялся дебют 16-летнего Луки Уильямса-Барнетта.

Фил Фоден блистал в матче против Хаддерсфилда: он забил сам, а затем оформил ассист на Савиньо. В целом Фил стал одним из двух игроков Сити, который сохранил место в основе после матча с Арсеналом. Вторым таким игроком стал Нико О'Райли.

