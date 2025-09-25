Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой
В среду, 24 сентября, были сыграны матчи 3-го раунда Кубка английской лиги. Читайте результаты на "Футбол 24".
Кубок английской лиги, 3-й раунд
Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1
Голы: Жоэлинтон, 17, 75, Осула, 19, 87 – Кук, 79
Тоттенхэм – Донкастер – 3:0
Голы: Палинья, 14, Макграт, 17 (автогол), Джонсон, 90+4
Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Фоден, 18, Савиньо, 74
Порт Вейл – Арсенал – 0:2
Голы: Эзе, 8, Троссар, 86
Арсенал разочаровал болельщиков Порт Вейл, победив местную команду со счетом 2:0. Этот день стал историческим для хозяев – на стадионе собралось 16 326 человек, что стало рекордом клуба в этом веке.
Тоттенхэм разбил Донкастер благодаря голам Палиньи и Джонсона, а также автоголу Макграта. Гол Палиньи получился особенно красивым: полузащитник сборной Португалии отправил мяч в ворота в акробатическом прыжке через себя – бисиклетой. После перерыва в составе "шпор" состоялся дебют 16-летнего Луки Уильямса-Барнетта.
Фил Фоден блистал в матче против Хаддерсфилда: он забил сам, а затем оформил ассист на Савиньо. В целом Фил стал одним из двух игроков Сити, который сохранил место в основе после матча с Арсеналом. Вторым таким игроком стал Нико О'Райли.
