"Горожане" считались фаворитами противостояния и с первых мгновений захватили инициативу. "Волки" же нервничали, а на 15 минуте Дендонкер забил в собственные ворота после прострела Мареза. В конце первой 45-минутки арбитры отменили взятие ворот Ляпорта после просмотра VAR.

Манчестер Сити без Зинченко разгромил Вулверхэмптон, одержав 21 победу подряд

После перерыва подопечные Санту сравняли счет после стандарта, но команда Гвардиолы на классе забила еще трижды. Это Жезус оформил дубль, а Стерлингу удался точный удар в дальний угол. 4:1 – "горожане" без Александра Зинченко разорвали "волков".

Сити оторвался от Манчестер Юнайтед на 15 пунктов на вершине турнирной таблицы. Вулверхэмптон остался двенадцатым с 34 пунктами в активе.