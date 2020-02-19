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Манчестер Сити – Вест Хэм: Мойес рассказал о состоянии Ярмоленко накануне матча

09:53 250 Читати українською
Манчестер Сити – Вест Хэм: Мойес рассказал о состоянии Ярмоленко накануне матча
Андрей Ярмоленко / Reuters

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес оценил форму Андрея Ярмоленко после повреждения.

 

"Фелипе Андерсон вернулся к тренировкам, и уже вышел на поле. Он скоро наберет форму и, надеемся, он будет готов к тому, чтобы начать матч. Я еще не решил, собираюсь ли ввести Андерсона в состав, но буду смотреть.

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Андерсон не был в составе команды, когда мы ехали в Манчестер неделю назад. Он провел еще несколько дней тренировок. Я увижу его состояние, прежде чем мы поедем в Манчестер.

Андрей Ярмоленко тренируется, но все еще находится в процессе восстановления. Он вернулся на газон, и выглядит лучше", – поделился Мойес в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

Напомним, Вест Хэм пожалует в гости к Манчестер Сити сегодня, в рамках перенесенного матча 26-го тура АПЛ. Начало игры в 21:30.

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Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон Вест Хэм Вест Хэм Англия Девид Мойес Девид Мойес
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