"Сегодня был действительно тяжелый матч. Вест Хэм – замечательная команда с игроками, которые имеют невероятные физические данные. Также в их составе есть такие техничные футболисты, как Джесси Лингард и Пабло Форналс.

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Уже после 10-15 минут с начала матча мы поняли, что у нас не получится добиться результата, если мы будем пытаться играть красиво. Во втором тайме мы были намного лучше, чем в первом. Нам повезло забрать три очка в этом матче. Однако математика имеет значение только в конце сезона", – цитирует Гвардиолу BBC.

Победа над Вест Хэмом позволила Ман Сити оторваться от Манчестер Юнайтед на 13 очков.

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