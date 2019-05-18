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Манчестер Сити – Уотфорд: Зинченко в старте на финал Кубка Англии

18 мая 18:08 138 Читати українською
Манчестер Сити – Уотфорд: Зинченко в старте на финал Кубка Англии
Манчестер Сити – Уотфорд: Зинченко играет в финале Кубка Англии

Манчестер Сити встречается с Уотфордом в решающем поединке Кубка Англии-2018/19. Александр Зинченко выходит на поле с первых минут.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

Финал Кубка Англии Манчестер Сити – Уотфорд начнется в 19:00 по киевскому времени. Команда Пепа Гвардиолы может стать первым в истории обладателем домашнего требл - АПЛ и Кубок лиги "горожане" в этом сезоне уже завоевали.

Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко – Б.Силва, Гюндоган, Д.Силва – Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Мурич, Данило, Стоунз, Агуэро, де Брюйне, Сане, Отаменди.

Уотфорд: Гомес – Фемениа, Каткарт, Мариаппа, Холебас – Дукуре, Капу – Перейра, Хьюз – Дини, Деулофеу.

Запасные: Фостер, Янмаат, Клеверли, Саксесс, Масина, Грей, Кабаселе.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Уотфорд Уотфорд Уотфорд
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