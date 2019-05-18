Манчестер Сити – Уотфорд: Зинченко в старте на финал Кубка Англии

Манчестер Сити встречается с Уотфордом в решающем поединке Кубка Англии-2018/19. Александр Зинченко выходит на поле с первых минут.

Финал Кубка Англии Манчестер Сити – Уотфорд начнется в 19:00 по киевскому времени. Команда Пепа Гвардиолы может стать первым в истории обладателем домашнего требл - АПЛ и Кубок лиги "горожане" в этом сезоне уже завоевали.

Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко – Б.Силва, Гюндоган, Д.Силва – Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Мурич, Данило, Стоунз, Агуэро, де Брюйне, Сане, Отаменди.

Уотфорд: Гомес – Фемениа, Каткарт, Мариаппа, Холебас – Дукуре, Капу – Перейра, Хьюз – Дини, Деулофеу.

Запасные: Фостер, Янмаат, Клеверли, Саксесс, Масина, Грей, Кабаселе.

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