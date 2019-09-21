Манчестер Сити – Уотфорд: Давид Силва забил самый быстрый гол сезона, "горожане" установили исторический рекорд

Игроки Манчестер Сити установили сразу два достижения в первом тайме матча 6-го тура АПЛ против Уотфорда.

Давид Силва открыл счет в матче Манчестер Сити – Уотфорд уже на 52-ой секунде и стал автором самого быстрого гола АПЛ в сезоне 2019/20, информирует Opta.

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Кроме этого, "горожане" забили 5 голов до 18-ой минуты, став первой командой в истории, которая так быстро достигла такого преимущества в матче АПЛ.

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 5:0. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на сайте "Футбол 24".

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