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Манчестер Сити – Уотфорд: Давид Силва забил самый быстрый гол сезона, "горожане" установили исторический рекорд

18:22 126 Читати українською
Манчестер Сити – Уотфорд: Давид Силва забил самый быстрый гол сезона, "горожане" установили исторический рекорд
Давид Силва / Opta

Игроки Манчестер Сити установили сразу два достижения в первом тайме матча 6-го тура АПЛ против Уотфорда.

1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне
 
1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне

Давид Силва открыл счет в матче Манчестер Сити – Уотфорд уже на 52-ой секунде и стал автором самого быстрого гола АПЛ в сезоне 2019/20, информирует Opta.

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Кроме этого, "горожане" забили 5 голов до 18-ой минуты, став первой командой в истории, которая так быстро достигла такого преимущества в матче АПЛ.

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 5:0. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на сайте "Футбол 24".

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Манчестер Сити - Уотфорд Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Давид Силва Давид Силва
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