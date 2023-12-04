На последних минутах Манчестер Сити мог вырвать победу над Тоттенхэмом, но арбитр Саймон Хупер сначала дал доиграть эпизод, когда Холанда сбили с ног, а затем остановил игру, когда норвежец отдал передачу Грилишу, который убегал один на один с вратарем.

Холанд взорвался из-за абсурдного решения судьи в матче Манчестер Сити – Тоттенхэм: "Какого х*я?"

В своем твиттере Холанд зарепостил видео эпизода, подписав его "Какого х*я?" А еще во время матча можно заметить, как Эрлинг ударил судью по руке. За это (неподобающее поведение) норвежцу может грозить дисциплинарное наказание, в частности, и дисквалификация. Подобное уже случилось в этом сезоне с Вирджилом ван Дейком – капитан Ливерпуля был дисквалифицирован на 1 игру и оштрафован на 100 тысяч фунтов за ненормативную лексику в адрес арбитра.

Напомним, что Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего – команды разошлись сверхрезультативной ничьей 3:3.

Тоттенхэм расписал ничью с Манчестер Сити в триллере с 6 голами – Сон открыл счёт, забил автогол и отдал ассист