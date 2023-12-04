Манчестер Сити – Тоттенхэм: Холанд может получить дисквалификацию за наезд на арбитра – удар по руке и нецензурная брань
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд рискует нарваться на наказание от Футбольной ассоциации за бурную реакцию на решение арбитра Саймона Хупера.
На последних минутах Манчестер Сити мог вырвать победу над Тоттенхэмом, но арбитр Саймон Хупер сначала дал доиграть эпизод, когда Холанда сбили с ног, а затем остановил игру, когда норвежец отдал передачу Грилишу, который убегал один на один с вратарем.
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В своем твиттере Холанд зарепостил видео эпизода, подписав его "Какого х*я?" А еще во время матча можно заметить, как Эрлинг ударил судью по руке. За это (неподобающее поведение) норвежцу может грозить дисциплинарное наказание, в частности, и дисквалификация. Подобное уже случилось в этом сезоне с Вирджилом ван Дейком – капитан Ливерпуля был дисквалифицирован на 1 игру и оштрафован на 100 тысяч фунтов за ненормативную лексику в адрес арбитра.
Напомним, что Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего – команды разошлись сверхрезультативной ничьей 3:3.
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