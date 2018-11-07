Манчестер Сити – Шахтер: Сабо сделал свой прогноз на матч Лиги чемпионов

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером.

"Манчестер Сити, по моему мнению, на данный момент – лучшая команда Европы. Мастерство футболистов, командная игра, скоростные атаки, работа с мячом без передержки и еще можно перечислять и перечислять преимущества этой команды.

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Шахтеру необходимо противопоставить свою игру, угадать с составом и тактикой, максимально использовать ошибки соперника. Фонсеке и его тренерскому штабу придется решать очень непростую задачу для положительного результата.

Радует, что практически полностью восстановилась ударная сила "горняков" в лице Марлоса, Мораеса и Тайсона. Сегодня мы наверняка увидим контратаки в исполнении Шахтера, надеюсь, они станут результативными, ведь для выхода из группы дончанам нужно набирать очки.

Фаворитом в этой игре безусловно команда Гвардиолы, а вот шансы на успех Шахтера откровенно невысокие. но будем болеть за нашу команду, и надеяться на то, хотя и минимальный, но шанс", – передает слова Сабо Footboom.

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