Манчестер Сити – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после сокрушительного поражения в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:6).

"Много обсуждений не нужно, не нужно драмы устраивать. Манчестер Сити – команда совсем другого уровня, сегодня они абсолютно заслужили эту победу. Мы не были не далеко и не близко к тому, чтобы быть самими собой. Поэтому команда заслужила победу с такими цифрами.

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Думаю, они смогут дойти очень далеко. Забивать так много голов непросто. Манчестер Сити – замечательная команда, думаю, они могут выиграть Лигу чемпионов.

У нас еще есть все возможности закончить группу на втором месте. Математически это возможно, остается теперь только выиграть другие 2 матча, понимая при этом, что будет очень трудно. Посмотрим, сможем ли мы быть в боксе лучше, чем в футболе.

Что нужно, чтобы украинские клубе на равных соревновались в Европе? Нужны инвестиции, если говорить об игроках. Нужны лучшие игроки. Обратите внимание на размеры инвестиций в европейских клубах, в Украине мы не можем этого делать, это совсем другой уровень.

Марлос? Он прилетел с нами, был абсолютно готов, но вчера во время тренировки он пожаловался на некоторые боли. Мы рассчитывали на него, по крайней мере, на скамейке, но из-за жалоб на здоровье его не удалось даже заявить на матч", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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