toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА

Манчестер Сити – Шахтер: хозяева досрочно могут оформить путевку в плей-офф Лиги чемпионов

12:31 14 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: хозяева досрочно могут оформить путевку в плей-офф Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Шахтер / Фото Reuters

Манчестер Сити может закрыть вопрос о выходе из группы ЛЧ уже в матче против Шахтера.

Донецкий Шахтер может стать последней преградой для игроков Манчестер Сити за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

В случае победы "горожане" гарантируют себе весенний этап турнира.

На данный момент у подопечных Гвардиолы 6 очков, с которыми они и возглавляют группу F.

Напомним, поединок Манчестер Сити – Шахтер состоится сегодня, 7 октября. Стартовый свиситок прозвучит в 22:00.

Манчестер Сити – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
8
час
:
51
мин
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
51
мин
Манчестер Сити
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук