Манчестер Сити – Шахтер: хозяева досрочно могут оформить путевку в плей-офф Лиги чемпионов

Манчестер Сити может закрыть вопрос о выходе из группы ЛЧ уже в матче против Шахтера.

Донецкий Шахтер может стать последней преградой для игроков Манчестер Сити за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

В случае победы "горожане" гарантируют себе весенний этап турнира.

На данный момент у подопечных Гвардиолы 6 очков, с которыми они и возглавляют группу F.

Напомним, поединок Манчестер Сити – Шахтер состоится сегодня, 7 октября. Стартовый свиситок прозвучит в 22:00.

Манчестер Сити – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки