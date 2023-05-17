В официальном Твиттере УЕФА был размещён плакат с двумя "финалистами" Лиги чемпионов 2023 года.

УЕФА сконфузился при попытке разыграть билеты на финал Лиги чемпионов 2022/23 среди своих подписчиков в Твиттере. Организация поместила на постер эмблемы Реала и Интера, хотя ответный полуфинал ЛЧ между Манчестер Сити и "сливочными" ещё не сыгран.

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Осознав свою ошибку, УЕФА удалил из Твиттера вводящий в заблуждение пост. Или Союз европейских футбольных ассоциаций что-то знает?

Напомним, что на данный момент путёвку в финал Лиги чемпионов завоевал только миланский Интер. В полуфинале турнира команда Симоне Индзаги одолела Милан (2:0, 1:0).

Матч Манчестер Сити – Реал состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени. В Мадриде команды сыграли вничью 1:1.

Манчестер Сити – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов