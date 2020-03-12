Манчестер Сити – Реал и Ювентус – Лион: матчи официально перенесены

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом и Ювентусом и Лионом не состоятся в запланированный день.

УЕФА на своем официальном сайте объявил о переносе обоих игр.

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Поединки должны были состояться 17 марта. Сегодня Реал объявил о введении карантина из-за обнаруженного коронавируса у игрока баскетбольной команды. Тренировки и матчи отменены и у футболистов "сливочных". Подобная ситуация сложилась и в Ювентусе. Защитник туринцев Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего изолировали всю команду. О дальнейших решениях по играх 1/8 Лиги чемпионов будет объявлено позже.

Напомним, в первом матче Реал уступил Манчестер Сити со счетом 1:2, а Лион одолел Ювентус 1:0.

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