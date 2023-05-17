Манчестер Сити – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити в решающем матче поборется с мадридским Реалом за право сыграть в финале ЛЧ. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Манчестер Сити и мадридским Реалом пройдет на стадионе "Этихад". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO.
Манчестер Сити – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Первая встреча завершилась с ничейным счетом – 1:1. Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Стартовые составы
Манчестер Сити:
Реал Мадрид:
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