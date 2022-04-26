Календарь плей-офф Лиги чемпионов оказался не очень благосклонным к Манчестер Сити и Реалу. Мадридцам на своем пути в полуфинал пришлось преодолеть ПСЖ и Челси, а британцы в четвертьфинале столкнулись с Атлетико – все эти противостояния оказались чрезвычайно яркими, но вместе с тем и максимально сложными для команд Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Победы "горожан" и "сливочных" можно было назвать как справедливыми, так и отскоками.

Манчестер Сити – Реал Мадрид: прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

Фаворитом в 1/2 финала букмекеры видят Манчестер Сити, причем коэффициенты даже на ничью очень высоки. Создается впечатление, будто конторы нарисовали такой прогноз, опираясь на силу идеального Сити – такого, какой мы видели зимой или прошлой весной. Такого, к которому все привыкли. Между тем последние топ-матчи оставили неоднозначное впечатление относительно футбола "горожан".

С одной стороны, они прошли Атлетико в чрезвычайно трудном тактически и эмоционально противостоянии на фоне тяжелого календаря, а в битве за первое место АПЛ подопечные Гвардиолы расписали боевую ничью с Ливерпулем – и "голубые" были лучше мерсисайдцев. С другой стороны, Манчестер Сити проиграл полуфинал Кубка Англии, пропустив от Ливерпуля трижды еще до перерыва – однако состав был ослаблен и устал, а в итоге всё могло завершиться и вничью. Наиболее проблемным же стал ответный матч в Мадриде, где "горожане" провели относительно равный первый тайм и тотально провалили второй.

Действующий чемпион Англии демонстрирует невероятную готовность к тактическим перестройкам, а суперовые вещи (пассы в разрез, позиционные уловки и т.д.) игроки Ман Сити выполняют с поразительной легкостью. Вместе с тем, Диего Симеоне сумел загнать Пепа Гвардиолу в условия, в которых тот вынужден был изменить своим принципам, перестроившись в "автобус". Не в последнюю очередь это было связано с повреждением Де Брюйне – Кевин проводит очень мощный сезон, делая разницу в каждом поединке.

Еще одной проблемой Манчестер Сити в топ-матчах есть оборона. Команда пытается обороняться через владение, но когда дело доходит до быстрых атак соперника – начинаются проблемы. Особенно ярко это было заметно в поединках против Ливерпуля и во втором тайме в Мадриде. Как бы сильно Гвардиола не выстраивал структуру игры в обороне, без Диаша она часто сыпется из-за обычных индивидуальных ошибок (Рубен классно их подчищал).

Словом, списывать Реал еще до стартового свистка не стоит. Ман Сити действительно силен в плане тактического построения и класса, ведь мадридцам не привыкать к статусу безнадежного андердога – букмекеры не верили в "бланкос" и после выноса в Париже (по игре, не по счету), и перед первым матчем против Челси. В обоих случаях хет-трик Бензема решал судьбу противостояния в пользу испанцев.

Команда Анчелотти в известной степени является антиподом "горожан". Итальянец не игнорирует тактическую грамотность и тщательно готовится к топ-матчам, но между ним и Пепом есть принципиальная разница – Карло не строит игру от общей структуры, а подстраивается под качества своих лидеров. От них же он пытается танцевать в ЛЧ, а вот Гвардиола демонстрирует маниакальную жажду адаптации под соперника. Оба подхода, как показал текущий сезон, имеют как плюсы, так и минусы. В этой антитезе стилей кроется изюминка противостояния.

Главным преимуществом Реала, кроме идеальных условий для перформансов Бензема, Модрича и Винисиуса является способность выходить на простор через слаженные перемещения. Игроки "сливочных" при выходе из-под прессинга и дальнейшем развитии атаки умело манипулируют схемой соперника, смещаясь в неожиданные зоны и разбивая структуру грандов – и команда делает это на автоматизме. Кроме того, Реал умеет строить "автобус" и выдерживать серьезное давление в течение длительных отрезков времени, хотя до идеала обороне Мадрида все равно далеко.

Проблемой, однако, выступает гейм-менеджмент. Здесь Анчелотти отстает от Пепа – Карло может выставить шикарный стартовый план, прибегая к косметическим изменениям по ходу игры. Кардинально измениться по ходу матча "Реал" не может. Показательной стала история после Эль Класико, когда футболисты признались, что банально не поняли замысел тренера в перерыве. Второй матч с Челси продемонстрировал – лондонцы сделали выводы после фиаско на Стемфорд Бридж и наголову разнесли "бланкос", у которых не было никаких изменений.

Впрочем, даже в катастрофических матчах "Реал" демонстрирует устойчивость. ПСЖ крушил "сливочных" в течение 150 минут, а Челси должен был выносить испанцев в ответном матче – но итоговый результат мы знаем. Подопечные Карло Анчелотти умеют терпеть, а Бензема, Модрич и Ко все равно конвертируют малейшую ошибку соперника в забитый гол. Это признак суперкоманды. Вот поэтому полуфинал против Манчестер Сити можно назвать украшением сезона.

Кадровая ситуация

У Манчестер Сити серьезные проблемы с обороной – из-за дисквалификации не сыграет Канселу, а участие Уокера и Стоунза пока под вопросом. Это существенно увеличивает шансы Зинченко на основу, хотя их не назвать железными. Впрочем, у хозяев восстановился Диаш, уже успел сыграть полтора тайма в АПЛ.

У Реала с кадрами тоже не все идеально. Все лидеры попали в заявку, но под вопросом остается участие Каземиро и Алабы. У Карлоса было повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он пропустил поединок против Осасуны. Дэвид же в том матче получил контрактуру отводной мышцы правой ноги.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Реал Мадрид

Манчестер Сити: Эдерсон – Аке, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Жезус, Фоден, Стерлинг

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Милитао, Начо, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ход первого матча спрогнозировать гораздо легче, чем его результат. Очевидно, что Манчестер Сити захватит контроль над мячом и будет пытаться прижимать Реал как можно сильнее на его треть поля – тогда бы вингерам "бланкос" пришлось преодолевать большую дистанцию ​​при контратаках. Мадридцы же будут обороняться в схеме 5-4 и через Модрича будут быстро доставлять мяч на тройку нападающих. В этой фазе огромные проблемы может создать Бензема, который любит ломать структуру игры соперника смещениями в глубину, короткими обыгрышами и умелыми открываниями в штрафной.

Огромное значение будет иметь качество работы центрхавов – и здесь отсутствие Каземиро рискует получить критическое значение. Вероятно, центр поля останется за "горожанами". Впрочем, многое зависит и от конфигурации на флангах обороны Манчестер Сити. Если Пеп Гвардиола выберет ультраосторожный вариант с Аке вместо Зинченко, в атаке англичанам может не хватать игроков.

Что выгорит из такого футбола? Пока сказать трудно, но на размен голами надеяться стоит. У обеих команд слишком мощная атака и относительно уязвимая защита – впрочем, на перестрелку рассчитывать не следует. Вероятно, в первом матче будет слишком много позиционной борьбы и тактических шахмат.

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