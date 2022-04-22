Реал имеет серьезные опасения по поводу состава на первый матч 1/2 финала ЛЧ против Ман Сити.

Участие Каземиро и Дэвида Алабы остается под большим вопросом, сообщает AS.

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Бразилец имеет проблемы с приводной мышцей, из-за которых пропустил матч против Осасуны (3:1). Алаба отыграл тайм и даже забил гол, однако в перерыве вынужден был просить замену. На завтра у австрийца запланирована МРТ, которая позволит более точно установить диагноз и ориентировочные сроки восстановления.

Добавим, что времени осталось немного. Уже 26 апреля Реал сыграет первый матч в полуфинале ЛЧ на поле Ман Сити.

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