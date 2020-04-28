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Манчестер Сити – Реал: Белик предложил провести матч Лиги чемпионов в Украине

12:15 19 Читати українською
Манчестер Сити – Реал: Белик предложил провести матч Лиги чемпионов в Украине
Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола / Фото Daily Mail

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик дал полезный совет УЕФА по восстановлению поединков ЛЧ.

"А может нам стоит взять пример из Румынии? Они хотят свое первенство перенести в Турцию, а некоторые еврокубковые матчи они предложили провести у себя.

Белик спрогнозировал дальнейшую судьбу Манчестер Сити

Почему бы нам не пригласить к себе топ-команды и не провести условный матч Манчестер Сити – Реал?

Я не считаю, что нам нужно свои клубы отправлять в Турцию. Но если у нас ситуация будет лучше, чем в Испании, Италии или Германии, почему бы не взять на себя такую ​​ответственность? Пусть матчи и состоялись бы при пустых трибунах, но мы могли бы предложить руку помощи клубам", – цитирует Белика footballua.tv.

Напомним, в первом матче 1/8 финала ЛЧ команда Александра Зинченко победила мадрицив на выезде (2:1).

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Алексей Белик Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов
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