Наставник "сливочных" определился со списком футболистов, которые поедут в Манчестер на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2021/22.

На Туманный Альбион отправятся 23 футболиста, но есть риск, что не все смогут сыграть против чемпиона Англии. Каземиро и Дэвид Алаба все еще тренировались индивидуально и далеко не факт, что успеют восстановиться. У обеих проблемы с мышцами, а риск их отсутствия в игре против Манчестер Сити оценивают как высокий, сообщает Marca.

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Решение об участии Алабы и Каземиро в поединке будет принято по итогам предматчевой тренировки на Этихаде. Точно не сыграют Мариано Диас, Эден Азар и Лука Йович – их нет в списке. В отличие от Андрея Лунина, который традиционно ждет своего шанса.

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Поединок Манчестер Сити – Реал состоится 26 апреля в 22:00 по Киеву. В другом полуфинале ЛЧ Ливерпуль в среду примет Вильярреал.

Список игроков Реала на матч против Манчестер Сити