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Манчестер Сити – Реал: Агуэро точно пропустит матч Лиги чемпионов

16:28 - Читати українською
Манчестер Сити – Реал: Агуэро точно пропустит матч Лиги чемпионов
Гвардиола и Агуэро / AFP

Лучший бомбардир "горожан" не поможет команде в матче 1/8 финала ЛЧ.

 

Пеп Гвардиола на сегодняшней пресс-конференции заявил, что Серхио Агуэро точно не успеет восстановиться к игре с Реалом 7 августа. Таким образом "горожане" будут пробиваться в четвертьфинал без своего лучшего бомбардира, который в конце июня травмировал мениск.

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Гвардиола отказался комментировать жеребьевку Лиги чемпионов. "Поговорим об этом после матча с Реалом. Возможно, в Манчестер Сити нет человека, который бы лучше знал мадридцев, чем я. Но сейчас у меня в голове и сердце следующий поединок – против Брайтона", – цитирует Пепа Manchester Evening News.

Напомним, что в этом сезоне победа в Лиге чемпионов очень нужна Манчестер Сити, ведь клуб отстранили от еврокубков на следующие два года из-за нарушения ФФП.

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