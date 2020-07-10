Манчестер Сити – Реал: Агуэро точно пропустит матч Лиги чемпионов

Лучший бомбардир "горожан" не поможет команде в матче 1/8 финала ЛЧ.

Пеп Гвардиола на сегодняшней пресс-конференции заявил, что Серхио Агуэро точно не успеет восстановиться к игре с Реалом 7 августа. Таким образом "горожане" будут пробиваться в четвертьфинал без своего лучшего бомбардира, который в конце июня травмировал мениск.

Агуэро был прооперирован в Барселоне с опережением графика

Гвардиола отказался комментировать жеребьевку Лиги чемпионов. "Поговорим об этом после матча с Реалом. Возможно, в Манчестер Сити нет человека, который бы лучше знал мадридцев, чем я. Но сейчас у меня в голове и сердце следующий поединок – против Брайтона", – цитирует Пепа Manchester Evening News.

Напомним, что в этом сезоне победа в Лиге чемпионов очень нужна Манчестер Сити, ведь клуб отстранили от еврокубков на следующие два года из-за нарушения ФФП.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале