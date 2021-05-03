"Это матч, в котором каждый мечтает сыграть. Мы ждем очень красивой игры. Нам нужно сохранять спокойствие, показать характер и сыграть в своем стиле. Все это помогло нам дойти до полуфинала. Для успеха нужны все эти ингредиенты. Мы также должны контролировать эмоции. Судьбу матча могут решить детали.

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Нужна правильная психология. Нужно показать характер. Нужно побеждать в дуэлях на поле. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно это все. Мы встречаемся с лучшими игроками, и такое противостояние никогда не пойдет полностью так, как вам хочется. Иногда все что нужно, это небольшой гениальный ход от Неймара или Мбаппе. Это может изменить игру.

Гвардиола хочет контролировать игру и ее темп, но мы должны сосредоточиться на себе. У нас отличная команда и отличный тренер. У нас будут возможности. Мы должны сохранять спокойствие и играть с умом. Нам не нужно никакого чуда – у Сити всего лишь небольшое преимущество. Мы должны придерживаться своего стиля игры", – приводит слова хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, что второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало поединка в 22:00. Первый матч завершился победой "горожан" (2:1).

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